L’ultimo bollettino Asrem riporta 150 nuovi contagi sui 739 tamponi processati, con il tasso di positività al 20%. Purtroppo c’è da segnalare un nuovo decesso. La vittima è un uomo di 77 anni di Termoli che era in Terapia intensiva. I pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 19, mentre le vittime dall’inizio della pandemia salgono a 669. Ci sono tuttavia anche 154 guariti che fanno scendere a quota 4.533 il numero degli attualmente positivi in Molise.