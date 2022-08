L’appuntamento è domenica 28 agosto, alle 18:30 nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Galdo. È tutto pronto per la presentazione del nuovo libro di Giovanni Mascia “IL VESCOVO RITROVATO

P. BENIAMINO DA SAN GIOVANNI IN GALDO” – Vicario Apostolico in Cina (1843-1888) – Palladino Editore, 2022



“Il volume – spiega l’autore – inquadra storicamente la figura e l’opera di padre Beniamino Geremia, al secolo Nicola Maria, Vescovo di Usula e Vicario Apostolico della provincia cinese dello Shandong settentrionale, nato a San Giovanni in Galdo il 29 marzo 1843, morto prematuramente il 29 dicembre 1888 nella sua residenza di Tsi-nan-fu (oggi Jinan), capitale dello Shandong”.



“Grazie a una copiosa messe di materiale d’archivio inedito, conservato presso l’Archivio Segreto presso il Palazzo Apostolico Vaticano, presso l’Archivio Storico di Propaganda FIDE – Università Urbaniana, Città del Vaticano, e presso l’Archivio storico dei Frati Minori della Provincia Monastica di Puglia e Molise, è stato possibile – continua Mascia – riconsegnare alla storia la figura e l’opera di un missionario francescano che ha operato per circa un ventennio in Cina, in condizioni di vita durissime, sia per la popolazione contadina vittima di inondazioni, fame, epidemie, sia per i missionari che “a pane e acqua e bastonate” erano mal visti e peggio tollerati dal ceto amministrativo cinese”.



“Sottraendola alla incerta mitologia di famiglia, dalla quale comunque ha preso le mosse, e – dichiara ancora Mascia – al silenzio generale calato dal 1888 sul suo nome, la monografia restituisce la memoria di un figlio di cui compiacersi alla terra natia e ignara, San Giovanni in Galdo e il Molise. Un degno seguace di san Francesco riaffidato alla Provincia monastica dei Frati Minori di Molise e Puglia. Un servo devoto e operoso per il quale tornare a implorare la benedizione della Chiesa”.



Giovanni Mascia è studioso di storia, letteratura, dialetto e tradizioni popolari del Molise.

Ha firmato articoli, saggi e diversi volumi, tra cui “Appunti d’arte e di storia a San Giovanni in Galdo. Sulle tracce del cardinale Orsini, arcivescovo di Benevento, abate di santa Sofia e papa Benedetto XIII”, Palladino editore, 2017, e “Il poeta del Molise. Vita e opere di Nicola Iacobacci,” Edizioni Lampo 2021.