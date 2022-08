L’attrice Paola Cerimele, 48 anni e originaria di Agnone, è morta sulla fondovalle del Trigno dopo uno schianto con un’altra auto avvenuto all’altezza di Castelguidone. Lo schianto frontale sarebbe avvenuto tra una Fiat Panda e un’Audi A4. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due feriti, uno dei quali è il compagno dell’attrice Raffaello Lombardi, trasferito all’ospedale di Termoli in codice rosso.

Una comunità distrutta dal dolore quella agnonese. La Cerimele, insieme a Sergio Castellitto, aveva recitato nel film “Non ti muovere”, girato anche in Molise con Penelope Cruz, qualche anno fa. E con l’attore di origini molisane si erano rincontrati in questi giorni, l’attrice aveva pubblicato la foto ricordo sul suo profilo Facebook, felice di averlo rivisto. Aveva studiato all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. E da subito la sua carriera era stata lanciatissima sia nel mondo del teatro che nel mondo cinema, passando per la tv. Artista trasversale ha interpretato sia ruoli nelle commedie che in film drammatici. Tante le collaborazioni teatrali, con con Edoardo Siravo, Daniele Pecci, Lucrezia Lante Della Rovere.

Per la regia di Giulio Base, altro molisano d’origine, aveva interpretato “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma” nel 2019, nel 2018 “Ti Presento Sofia” commedia con Fabio De Luigi. Nel 2010 aveva fondato, insieme al suo attuale compagno di vita Raffaello Lombardi, la Compagnia Stabile Molise che, oltre ad occuparsi di produzione teatrale, si occupava anche di formazione per i giovani attori con lezioni di recitazione a Bojano e Campobasso.