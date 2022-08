Il videomaker agnonese Salvatore Cerimele aggiunge al suo palmarès di successi un altro trofeo. Sarà lui uno dei registi della famosa trasmissione di Rai 1 “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa che tornerà con una nuova stagione il prossimo 30 agosto.

Non mancherà, quindi, un pizzico di “molisanità” nella direzione delle telecamere dello Studio 5 di via Teulada a Roma. E Cerimele non nasconde la viva soddisfazione. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha raccontato i momenti salienti di un sogno che si realizza:

“Sarò uno dei registi di Porta a Porta. Si proprio il programma di Bruno Vespa che va in onda da oltre un ventennio su Rai1. È una cosa grande, è una cosa enorme. – ha spiegato il videomaker – Te lo aspettavi? No! Ma ci ho sempre creduto. So solo che sono andato al colloquio con la redazione agguerrito come un sannita, ma non ho dovuto fare e dire nulla. Sapevano già tutto di me, anzi di noi. Di quella azienda col nome un po’ strano: Le Iridi Digitali. E volevano proprio uno di noi a gestire una delle trasmissioni di punta della Rai. Ed è tutto vero. Mi farò valere come sempre e più di sempre e cercherò per quello che posso di portare avanti sempre i territori che amo e che mi danno linfa vitale (Agnone e Guardiagrele).”

“Alle persone che fuggono da queste piccole meravigliose realtà dico solo una cosa: invertite la tendenza. – ha concluso Cerimele – Non fuggite nelle metropoli. Non ci sono orizzonti che da un piccolo centro non potete conquistare. E noi con Le Iridi, nel nostro piccolo, continueremo ad esserne un esempio. Siate fieri di ciò che siete e lavorate con passione e i risultati arriveranno.”