Piovono ancora polemiche sull’amministrazione comunale di Campobasso sulla gestione del verde pubblico e sulla pulizia di strade e aree verdi. In queste settimane decine sono state le segnalazioni di cittadini sullo stato in cui si trovano le aree circostanti l’ospedale Cardarelli, una zona molto frequentata. Lì arrivano ogni giorno centinaia di persone, provenienti non solo dal Molise ma anche da fuori regione. Lo spettacolo che si trovano di fronte è davvero desolante: cartacce e buste di plastica disseminate ovunque, lungo tutto lo spartitraffico. E poi rifiuti abbandonati ai bordi della strada che arriva fin davanti all’ospedale, sulle aree verdi. Un bigliettino da visita tutt’altro che edificante per la città capoluogo di regione. Eppure basterebbe poco per ripulire tutta la zona, invece ci troviamo di fronte ad una situazione che va avanti da mesi, senza che nessuno ad oggi abbia posto rimedio. Alcuni cittadini hanno segnalato pubblicamente il degrado che interessa le aree di pertinenza dell’ospedale regionale ma evidentemente senza alcun risultato, come documentano le immagini girate in mattinata . Insomma, l’amministrazione comunale, soprattutto negli ultimi mesi non sta brillando in quanto a decoro urbano e verde pubblico. Ai bordi delle strade cittadine, oltre a quelle delle periferie, ci sono erbacce e rifiuti che vengono abbandonati da cittadini incivili. E’ arrivato il momento di dire basta e di intervenire e mettere fine a questo che è un vero e proprio scempio.