Sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del fuoco , anche con una autobotte e autogru per spegnere e circoscrivere tempestivamente un incendio che si è sviluppato su un tetto di un palazzo in via Labanca a Campobasso. Gli stessi Vigili hanno raccolto anche materiale utile per capire le cause. Non ci sono stati problemi per i condomini e nessuno è rimasto ferito.