Il Molise nei suoi piatti tipici, degustazione di cibi tradizionali di Trivento. Si è tenuta ieri, 23 agosto 2022, presso piazza Olmo del Comune di Castelpetroso, la degustazione dei cibi tradizionali della città trignina, su iniziativa dell’associazione “Sorgente d’Amore” e di alcuni residenti originari di Trivento, precisamente Roberta Parisi. All’evento, ha preso parte il sindaco di Castelpetroso, Michela Tamburri, il primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, la campionessa italiana dei 1.500 metri piani su pista, Morena Di Benedetto, e la presidente dell’Associazione “Sorgente d’Amore”, Rosanna Petrecca. “Sono iniziative queste che vanno incentivate e potenziate – ha riferito il sindaco Pasquale Corallo – nell’ottica di creare sinergie tra amministrazioni comunali, nei settori diversi, che vanno dalla cultura al turismo, alle tradizioni culinarie. Castelpetroso e Trivento condividono un centro storico bellissimo, forte richiamo per chi decide di trascorrere un periodo di riposo nelle nostre terre. Mettere a rete queste potenzialità potrebbe disegnare la svolta per le nostre aree. Ringrazio il sindaco Michela Tamburri, la presidente Rosanna Petrecca, e la campionessa Morena Di Benedetto, alla quale va un grosso in bocca al lupo per le future sfide. L’impressione che ho ricevuto – ha concluso Corallo – è di essermi sentito a casa mia, grazie alla generosa ospitalità e ai prodotti tipici di Trivento, eseguiti impeccabilmente”. Infine, la serata è stata allietata dal duo musicale “10 July Acoustic”.