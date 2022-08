Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Sono 179 i nuovi positivi riscontrati su 671 tamponi refertati. Il tasso di positività è al 26,6%. Sono 152 i guariti. Da registrare 2 ricoveri in Malattie infettive e una dimissione dallo stesso reparto. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 23 dei quali due in Terapia intensiva. Dei nuovi contagiati, 29 sono di Campobasso, 22 di Termoli, 13 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 4559.