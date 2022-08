Nella cornice dello Spazio Sfuso, ambiente dal sapore nordeuropeo che ben si adatta si adatta all’area progressista, si è presentata a Campobasso Rosella Gianfagna candidata al collegio uninominale del senato per il centrosinistra. Una candidatura della società civile, la sua, che fa parte della proposta complessiva messa in campo dal Partito democratico. Volto noto per il suo impegno nel mondo della scuola – da ultimo come Rettore del Convitto nazionale Mario Pagano – Rossella Gianfagna considera l’approdo in politica una naturale conseguenza della propria attività accademica. Un programma, il suo, che parte proprio dal patrimonio specifico della scuola: i giovani.

Seguendo uno schema di matrice kennediana, Rossella Gianfagna ribalta i termini dell’impegno in politica. Non chiediamoci come portare il Molise a Roma ma come portare Roma in Molise. E’ questa la sua filosofia parlamentare. Rimarcato da Gianfagna, quindi, il carattere marcatamente territoriale della propria candidatura

Anche la collocazione politica, è per Rossella Gianfagna un approdo naturale: il centrosinistra, dice, è stato sempre il campo politico nel quale mi sono identificato.