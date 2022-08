Continuano le proteste dei residenti di via Puglia, una delle tante zone periferiche di Campobasso completamente abbandonate di cui ci siamo occupati in passato ed in diverse occasioni. E’ lì infatti che si trova uno degli esempi di fondi pubblici sperperati per un’opera che non ha mai visto la luce: la piscina comunale. L’intero manufatto, circondato da alberi, erbacce è diventato ricettacolo di animali ed insetti. Come se non bastasse, l’amministrazione comunale ha inferto il colpo di grazia: tutti gli alberi di pino che crescono, anzi crescevano, vista la fine che hanno fatto sulla strada che costeggia la struttura sono stati tagliati di netto. Una sorte, per altro, toccata ad altre decine di conifere in altre zone della città, tra cui via Garibaldi. Piante dunque abbattute già molti giorni fa ma che non sono state ancora rimosse. Infatti, lungo la strada sono stati ammucchiati rami, tronchi, che vanno ad aggiungersi alla sporcizia e all’immondizia che sovrastano tutta l’area. E lo spettacolo è davvero desolante.

Verrebbe da chiedersi a cosa è servita l’ordinanza del sindaco, in vigore fino a settembre, che impone ai proprietari di giardini e terreni di tenerli puliti per evitare il rischio incendi se l’amministrazione, per prima, non provvede a garantire pulizia sulle aree di proprietà. Un esempio davvero poco edificante che la dice lunga sullo stato del verde pubblico della città.