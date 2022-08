La scorsa è stata una prima stagione estremamente positiva per Davide Porcari al Circolo La Nebbia Cus Molise. Per il giovane calcettista molisano un esordio tra i grandi che ne ha confermato le qualità tecniche e umane e lo ha proiettato ad ottimi livelli. “Sono molto soddisfatto della mia prima stagione con il Cln Cus Molise – spiega il giocatore – e felicissimo di poter proseguire questo percorso. Non è stato assolutamente difficile continuare questa collaborazione con un club che ha le idee chiare e un progetto duraturo nel tempo. Il grande lavoro svolto nell’ultimo campionato e non solo, ha dimostrato che il Cln Cus Molise è una realtà importante nel futsal nazionale. Guardando avanti spero di togliermi ancora tante soddisfazioni insieme ai miei compagni per regalare gioie al club e ai nostri tifosi. Siamo ripartiti con grande entusiasmo e voglia, il gruppo è unito e compatto, stiamo lavorando agli ordini dello staff tecnico per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle partite ufficiali”.

E a proposito di partite ufficiali il pensiero di Porcari va al campionato in generale. “Lo scorso anno ho giocato sia con avversari che compagni di squadra di altissimo livello – interviene – ed è stato molto stimolante dal punto di vista della crescita personale. La qualità del campionato è stata alta e credo che anche nella nuova stagione sarà così. Ritroveremo le squadre laziali, ci sono delle avversarie nuove e tutte di qualità. Questo dovrà darci uno stimolo se possibile maggiore per rendere al meglio”. Il giocatore è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo. “Voglio continuare a crescere e soprattutto essere utile alla causa quando sarà necessario. Poter affrontare un campionato di questo livello nella mia regione mi rende orgoglioso. Ringrazio società staff e compagni e desidero ricambiare la fiducia sul campo. Sono certo che tutti insieme, proseguendo nel lavoro svolto lo scorso anno, possiamo portare in alto i colori di Campobasso e della regione Molise”.