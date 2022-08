Non solo politiche ma anche regionali. E’ questa la chiave di lettura da dare all’appuntamento con le urne fissato per il prossimo 25 settembre. I cittadini molisani saranno chiamati ad eleggere due senatori e due deputati e, di rimando, a definire i rapporti di forza tra coalizioni e partiti in vista delle prossime regionali. Al di là quindi di qualche malumore legato alle candidature esterne indicate dalle segreterie Romane, sarà obbligatorio per tutti correre e battere palmo a palmo il territorio molisano per misurare la propria forza e consistenza. Tra i consiglieri regionali, taluni hanno deciso di metterci direttamente la faccia e quindi rischiare in prima persona. E’ il caso degli assessori Nicola Cavaliere e Filomena Calenda, rispettivamente candidati con la coalizione di centrodestra, il primo al proporzionale Senato sotto le insegne di Forza Italia, la seconda al proporzionale Camera col raggruppamento centrista di “Noi Moderati”. Tra i regionali, da segnalare anche la candidatura di Armandino D’Egidio con Forza Italia al proporzionale Camera, al secondo posto dopo la capolista Annaelsa Tartaglione.

Su lato apposto, nella coalizione di centrosinistra, Vittorino Facciolla, consigliere regionale del PD e segretario del partito, farà la sua gara al proporzionale camera dietro la capolista Caterina Cerroni.

Sarà interessante capire, in vista delle regionali, se nel Movimento 5 Stelle, che ricordiamo corre da solo, ci sarà in Molise l’attesa tenuta a dispetto della flessione che invece ci si aspetta sul piano nazionale. Anche per la Lega sarà un test significativo che possa fare da abbrivio alle regionali. In cerca di un viatico anche Fratelli d’Italia dopo lo strappo del coordinatore regionale Di Sandro all’esito delle candidature pervenute da Roma. Nel partito di Meloni passa invece la linea dell’assessore Pallante che ottiene la candidatura di un suo fedelissimo, il sindaco di San Giacomo, Costanzo della Porta, al senato proporzionale.

Tutta da decifrare la mappa del PD dopo la separazione dai 5 Stelle. Per loro il risultato alle politiche sarà determinante per mantenere la guida della coalizione. All’esordio invece il Terzo Polo, Calenda – Renzi, per il quale si tratterà di una prima assoluta in Molise. Anche per loro, partita doppia in vista delle regionali.

Da ultimo, ma di importanza primaria, andrà valutato il peso delle forze centriste, quelle in partita e quelle fuori partita, poiché saranno loro, come sempre accade, a determinare l’esito delle prossime regionali potendo, alternativamente, spostarsi sul fronte destro o su quello sinistro.