La sezione comunale Congeav di Trivento sempre più impegnata nel servizio safety del territorio. Il Corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, oltre alle attività di routine a tutela dell’ambiente, nel periodo estivo è sempre più impegnato nelle manifestazioni in programma per la sicurezza pubblica. Anche questo un servizio prezioso, considerato il gran numero di cittadini che hanno preso d’assalto le varie manifestazioni e sagre, dopo ben due anni di stop forzato. I volontari Congeav hanno assicurato il loro impegno e l’impeccabile organizzazione. Solo per citare gli ultimi due appuntamenti, la sezione Congeav di Trivento è stata a Sant’Angelo Limosano e Taverna. Ricordiamo che per le manifestazioni pubbliche, che prevedono una partecipazione che superi le 200 persone, il servizio safety è reso obbligatorio. Infatti, senza gli addetti alla safety gli eventi non possono svolgersi e non solo, sono previste pesanti sanzione per chi non ottempera alla normativa vigente. Le attività messe in campo dalle guardie ecologiche, sia in ambito territoriale che nazionale, sono molto apprezzabili, non in ultimo il loro impegno durante la pandemia.