Campobasso in attesa della seduta del Consiglio di Stato. Tra due giorni dentro o fuori, da un lato la prosecuzione del calcio campobassano in Lega Pro, dall’altro un oblio difficile da definire. Le indicazioni che arrivano da esperti del settore, le basi delle motivazioni della sospensiva fornite dal giudice Barra Caracciolo, sono le fondamenta sulle quali essere fiduciosi per un buon esito del ricorso. Rovesciando la medaglia, la battaglia serrata intrapresa dalla Lega Pro, che si è costituita parte in causa contro il Campobasso al Consiglio di Stato, una condizione mai avvenuta sino ad ora. Certo non sarà un tiro di monetina, al contrario, certo gli interessi anche politici della vicenda non ci fanno dormire sonni tranquilli. Siamo dinanzi ad un provvedimento storico, che speriamo possa essere confermato giovedì per la fine di una lunghissima estate giudiziaria. Parlare del dopo è solo ipotetico, bisogna attendere altri due giorni poi sarà tutto più chiaro.

Riportiamo le dichiarazioni di Ghirelli che ha confermato il cambio del format del campionato di Lega Pro in caso di riammissione del Campobasso, mentre non cambierà la composizione dei gironi compilati lo scorso 4 agosto. Auspichiamo il reintegro effettivo dei lupi per un girone C composto da 21 squadre.

La squadra sta svolgendo la seconda parte del ritiro a Rivisondoli. Una rappresentanza di tifosi ha voluto far visita ai ragazzi e al nuovo staff tecnico. Le notizie che arrivano dal centro abruzzese vedono un Prosperi concentratissimo e già in clima campionato, il tecnico sta lavorando sulla psicologia della squadra in un momento sicuramente non semplice. Prosperi ha davanti a sé l’occasione più importante della sua giovane carriera da allenatore, con la speranza di poter scendere una volta per tutte in campo con il suo Campobasso. Per il resto la squadra è molto giovane, tolti i senatori, Dalmazzi, Menna, Persia e Candellori, oltre alcuni confermati già reduci dalla Lega Pro dello scorso anno, si sono aggregati tanti ragazzi al gruppo. Il mercato attende l’esito del Consiglio di Stato, in tale ottica De Angelis ha già chiaro il percorso da seguire, ovvio che in caso di serie C la squadra ha bisogno di essere integrata con almeno 3-4 pedine.