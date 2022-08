Secondo giorno di lavoro per il Circolo La Nebbia Cus Molise che continua a mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione. Doppia seduta per i rossoblù che questa mattina hanno lavorato in palestra e proseguiranno con una seconda in serata. La nuova avventura è iniziata nel segno dell’armonia e del clima disteso con il gruppo che ha ripreso da dove aveva terminato. I nuovi innesti si stanno inserendo alla grande, accolti nella maniera migliore da compagni, staff tecnico e società che, come sempre, fin dall’avvio, si è dimostrata attenta e vicina alle esigenze dei propri tesserati. La squadra proseguirà su questa strada per mettere a punto gli schemi e a raggiungere una condizione ottimale in vista degli impegni ufficiali. Confermarsi ad ottimi livelli. E’ questo il principale obiettivo del sodalizio rossoblù che strizza l’occhio alla serie A2 Elité. Un obiettivo non semplice da raggiungere visto il valore delle antagoniste ma neanche impossibile considerando le qualità del gruppo campobassano che ha sempre saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mondo del futsal nazionale. In attesa degli impegni ufficiali il gruppo lavora con qualità e suda. Guardare ad un impegno alla volta sarà fondamentale per riuscire a conquistare più punti possibili. L’avvio del torneo vedrà capitan Di Stefano e compagni impegnati contro Mantova in trasferta, Lazio ed Ecocity di fronte al pubblico amico. Tre ostacoli difficili ma non impossibili da superare. La parola, come sempre, spetterà al campo ma il Cln Cus Molise si farà trovare pronto.