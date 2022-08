Si è svolta nei giorni scorsi a Capracotta l’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale. La riunione con i cittadini, tenutasi ai piedi della scalinata della chiesa madre, è stata l’occasione per fare il punto sull’operato dell’amministrazione e sulle attività da realizzare nei prossimi anni.

Il sindaco Candido Paglione non ha perso l’occasione per togliersi qualche sassolino della scarpa e ha replicato alle offese postate su Facebook da un cittadino capracottese. Lo stesso Paglione aveva già esposto i fatti alla Procura competente nelle scorse settimane.

Di seguito, la nota completa del sindaco a margine dell’assemblea: “Una bella prova di democrazia e di partecipazione. Dopo due anni siamo tornati ad incontrare direttamente la popolazione e abbiamo informato i cittadini e gli ospiti presenti a Capracotta sulle iniziative realizzate, su quelle in itinere e sui progetti in cantiere per il futuro del nostro paese. E’ stata anche l’occasione per smentire qualche stupidaggine messa in giro ad arte per screditare l’operato della nostra amministrazione. E abbiamo ascoltato le proposte e le richieste che ci sono state avanzate, perché chi ha la responsabilità del bene comune è chiamato ad essere sempre punto di riferimento autorevole, con azioni razionali e coerenti. Capracotta, anche per questo, deve continuare ad essere un luogo di vita, di cultura, di comunità e di identità.“