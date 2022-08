È partita con un pieno di energia e di spettatori, l’edizione 2022 del Campobasso Summer Festival. Lunedì sera Noyz Narcos ha trascinato il pubblico che ha riempito in massa il Parco E. De Filippo portando un carico di vitalità, ritmo e coinvolgimento che ha regalato ai tantissimi spettatori presenti, la maggior parte dei quali giovanissimi, un’esibizione da ricordare a lungo.

Come detto, pubblico giovanissimo quello che ha vissuto con gioia la serata inaugurale del Summer Festival e tanta è stata l’affluenza fatta registrare per il concerto del rapper romano anche da fuori regione, con ragazzi arrivati dalla Campania e dalla Puglia fin dal primo pomeriggio, a dimostrazione di come il progetto messo in campo dall’Amministrazione comunale per quest’edizione dedicata volutamente ai gusti musicali dei più giovani, abbia colto nel segno e si sia fatto strada, mediaticamente, anche fuori dal Molise.

Dopo Noyz Narcos, per la seconda serata del Campobasso Summer Festival, arriverà oggi, martedì 23 agosto, alle 21.30, sul palco del Parco E. De Filippo, Samuel, frontman dei Subsonica, con il suo attesissimo Elettronica Tour, secondo dei quattro eventi in programma nell’edizione di quest’anno della manifestazione di scena al Quartiere San Giovanni.

Con “Elettronica Tour”, Samuel torna a presentare al grande pubblico il suo progetto musicale, fondendo musica acustica ed elettronica. Il 10 gennaio 2022 è uscito il nuovo singolo “Elettronica”, scritto da Samuel stesso insieme ad Andrea Bonomo e Dade. Il 22 aprile 2022 è uscito il singolo “E invece”, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale The Lumineers, mentre il singolo di Samuel, “Occhiali Da Sole”, è uscito il 24 giugno. Il tour, prodotto e organizzato da Kashmir, è partito sin da maggio 2022.

Nove album con i Subsonica, sei con i Motel Connection, due da solista, collaborazioni con i più grandi nomi della musica leggera italiana, fanno di Samuel uno dei nomi più importanti della scena musicale nazionale degli ultimi 30 anni.

I biglietti per il concerto di Samuel (costo 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita) sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, presso le rivendite autorizzate di ciaotickets: BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Mercoledì 24 agosto, invece, la terza serata del Campobasso Summer Festival, alle ore 21.30 al Parco E. De Filippo del Quartiere San Giovanni a Campobasso, sarà dedicata allo spettacolo di Pippo Venditti, Enzo Luongo & Friends “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano. Atto finale”. Costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita. Una vera e propria serata speciale del fortunato recital, una sorta di evento finale nel quale verranno coinvolti anche diversi ospiti, soprattutto molisani che si sono affermati a livello nazionale nel mondo dello spettacolo e più generale della cultura. Protagonista della serata sarà, in un grande blob multimediale, ancora una volta il Molise: il racconto della regione, delle sue particolarità e, perché no, delle sue stranezze, in un percorso attraverso immagini, ritagli di notizie, aneddoti, commenti. A metà tra l’informazione-intrattenimento e lo show satirico, lo spettacolo di Pippo Venditti, Enzo Luongo & Friends, prende spunto dalle tante proteste nate in regione per il dilagare della ‘non esistenza’ del Molise: una carrellata di aneddoti, episodi, filmati, foto, tweet o post su Facebook che raccontano il Molise e i molisani attingendo a fatti realmente accaduti. Ironia e comicità, la chiave narrativa. Il risultato finale sono 80 minuti di risate piene, per ricordare, in mezzo a tanti eccessi, l’eccezionalità della regione più giovane d’Italia.

A chiudere in grande l’edizione di quest’anno del Campobasso Summer Festival penserà, giovedì 25 agosto, sempre alle ore 21.30 e sempre al Parco E. De Filippo al Quartiere San Giovanni, il concerto di Frah Quintale già sold out da più di una settimana.