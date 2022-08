Cala il sipario sulla presentazione delle liste dei candidati che il prossimo 25 settembre si contenderanno i quattro posti in Parlamento che la Costituzione e la legge elettorale assegnano al Molise. A contendersi la posta in gioco saranno saranno 2 coalizioni, 15 liste e 62 candidati. Una composizione, quella che si è completata, che ha lasciato in circolo strascichi e polemiche destinati a spegnersi nei prossimi giorni. E’ il caso del coordinatore regionale di FdI, Filoteo Di Sandro, che in polemica con le scelte fatte dalla coalizione si è chiamato fuori dai giochi. A parlare per il partito di Giorgia Meloni è il coordinatore provinciale di Campobasso, Costanzo Dalla Porta.

Motivo della discordia nel centrodestra, le candidature esterne calate in Molise dalle segreterie romane. Sono scelte che vanno misurate sul piano nazionale – dice la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione – che invita a concentrarsi sulla campagna elettorale.

Anche sul PD erano arrivate pressioni romane che volevano la candidatura di Bobo Craxi in Molise. Ipotesi dice Facciolla alla quale il partito si è opposto fermamente.

Fuori dalle coalizioni canoniche, il cosiddetto terzo polo, quello a trazione Calenda – Rezi. Una proposta destinata a raccogliere consenso, dice il coordinatore regionale di Azione, Luigi Valente.

Partono adesso trentatré lunghissimi giorni di campagna elettorale e c’è da spettarsi una coda torrida di un estate rovente che finirà la sera del 26 settembre a urne aperte e scrutinate.