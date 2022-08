L’amministrazione comunale di Roccavivara attiva il distributore automatico di acqua. Con una nota congiunta, il sindaco Angelo Minni e l’assessore all’Ambiente Franco Ninni, fanno sapere alla cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha attivato, in località Piazzale Europa, un distributore automatico di acqua. Questo nuovo servizio, di interesse collettivo, ha l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua naturale e minerale in bottiglie di plastica, nonché ridurre il conferimento nella raccolta differenziata da parte della cittadinanza di contenitori per liquidi in plastica, abbassando di conseguenza l’impatto ambientale legato al trasporto e smaltimento delle stesse. Inoltre, questa iniziativa, porterà beneficio in termini economici alla collettività. Nello specifico, il servizio permetterà l’erogazione: dell’acqua liscia, al costo di 0,05 centesimi al litro; dell’acqua leggermente frizzante e frizzante al costo di 0,10 centesimi al litro. A breve sarà resa possibile la modalità di prelevamento dell’acqua a mezzo scheda magnetica, modalità che sarà preventivamente spiegata alla cittadinanza.