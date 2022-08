Un altro colpo di mercato dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso per la stagione 2022/2023: il club si è assicurato le prestazioni sportive di Mattia Minuti, centrale di 197 cm. Il nuovo giocatore dei molisani nato a Pisa ma livornese DOC ha iniziato a giocare a pallavolo solo all’età di 18 anni, l’impegno e le doti innate gli hanno premesso di arrivare ben presto in Serie A2. Dal 2016 al 2018 ha disputato il campionato di Serie C con la Pallavolo Livorno, poi la chiamata in A2 dall’Acqua Fonteviva Apuana Livorno, infine l’arrivo a Ischia dove ha giocato le ultime tre stagioni in Serie B.

Queste le prime dichiarazioni del neo giocatore della Spike: ”Sono molto contento di essere arrivato a Campobasso. Con la società eravamo in contatto già dallo scorso anno, possiamo dire che quest’estate ci siamo cercati a vicenda. Sono molto emozionato per questa mia nuova avventura e non vedo l’ora di assaporare il calore del pubblico molisano. Ho già parlato con la società e c’è la volontà di far bene lavorando insieme. Voglio vivere una stagione importante insieme ai miei nuovi compagni, spero di dare il mio contributo per puntare in alto”.

Fonte. Ufficio stampa