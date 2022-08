Ci sono purtroppo due vittime nell’ultimo bollettino Asrem. Si tratta di due pazienti, entrambi di Termoli. Si tratta di un 80enne che era ricoverato in Malattie infettive e di una donna di 72 anni che invece era in Terapia intensiva. Il numero delle vittime per il Covid, sale così a 666. Sono 281 i nuovi contagi, sugli 829 tamponi refertati, con il tasso di positività che sfiora il 34%, mentre aumenta il numero dei guariti: 668 quelli registrati nell’ultimo report Asrem. Di conseguenza scendono a 4.411 gli attualmente positivi in Molise. Da segnalare la dimissione di un paziente da Malattie infettive. I ricoverati al Cardarelli per Covid in totale sono 21.