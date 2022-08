Nuova avventura per lo Sporting Campobasso Futsal per la prossima stagione di C1. La società diretta da Francesco Pietrunti dopo l’ein plein dello scorso anno con la vittoria del campionato e della coppa Italia di C1, ha dovuto fare i conti con alcune problematiche che hanno impedito l’iscrizione al torneo di serie B. Difficoltà dovute in parte alla nuova riforma del mondo del calcio a 5 e in parte anche al reperimento di giocatori locali sia per le diverse squadre che ci sono nel capoluogo sia per impegni lavorativi, familiari e scelte personali di alcuni tesserati. Preso atto di queste difficoltà la società si è ricompattata con impegno e dedizione, assieme allo zoccolo duro della rosa per una nuova sfida. L’obiettivo è cercare di confermarsi con gli obiettivi maturati lo scorso anno con la sfida ulteriore di andare avanti nella fase nazionale della manifestazione tricolore.

Sullo staff si riparte da coach Andrea Pietrunti, già alla guida nella passata stagione, i nuovi arrivi sono quelli di Luca Caddeo, laterale di grande esperienza pronto ad affrontare questa nuova sfida dopo tantissimi anni di cadetteria, e Luca Oriente, ex capitano della Chaminade, oltre diverse trattative in corso che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Sulle conferme resteranno in maglia rossoblu diversi elementi protagonisti della scorsa stagione. Giocatori che hanno scelto di restare allo Sporting Campobasso con fiducia massima verso la dirigenza ed il progetto da seguire, precisamente Giovanni Presutti, Maurizio Cornacchione, il portiere Antonio Madonna, Fabrizio Bagnoli e il preparatore dei portieri Mattia Cimaglia. Per quando riguarda l’organizzazione della squadra, i tesserati sosterranno dei test fisici il 23 ed il 24 agosto, poi dal 29 il via alla preparazione atletica, presso lo Sporting Club, con quattro settimane di allenamento prima dell’avvio del campionato.