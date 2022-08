Si accendono le luci sulla nuova stagione sportiva del Circolo la Nebbia Cus Molise. Domani la squadra rossoblù si ritrova nella sua casa, il Palaunimol per iniziare la preparazione che porterà il gruppo alla quarta avventura consecutiva in serie A2. Il sodalizio del capoluogo di regione vuole confermarsi tra i grandi dopo essere stato protagonista nelle precedenti stagioni per regalare alla regione Molise e alla città di Campobasso ancora delle grandi gioie nel segno del futsal. La squadra, agli ordini del tecnico Sanginario e dello staff dei preparatori, comincerà a mettere benzina nelle gambe sotto lo sguardo attento della società che come ogni anno è pronta a non far mancare nulla ai propri tesserati. Il sodalizio molisano ha lavorato con grande attenzione sul mercato, senza spese folli e con il chiaro intento di dare continuità al lavoro certosino svolto nel corso degli anni. La rosa, che anche per la stagione 2022-23, poggia le sue fondamenta sui senatori della vecchia guardia, è stata puntellata con elementi di prospettiva, pronti a garantire al gruppo il proprio contributo in un cammino che si preannuncia lungo e si spera, possa essere anche ricco di soddisfazioni. La squadra lavorerà con doppie sedute giornaliere sotto la guida di uno staff che metterà a disposizione del gruppo e dei colori rossoblù la sua grande esperienza e professionalità. Capitan Di Stefano e compagni sono attesi da un’avventura stimolante ma allo stesso tempo difficile con avversarie di livello pronte a vendere cara la pelle in ogni campo. Il Circolo La Nebbia Cus Molise non sarà da meno e, puntando sulla forza del gruppo, cercherà di rendere la vita dura a tutte le antagoniste del girone B. Un raggruppamento in parte nuovo rispetto alle ultime stagioni con squadre mai incrociate prima che renderanno il cammino ancora più avvincente. In tutto l’ambiente c’è voglia di cominciare e tanta curiosità di scoprire i valori di un campionato che, come i precedenti, non avrà partite scontate e richiederà la massima attenzione. Il Circolo La Nebbia si farà trovare pronto ad una nuova, grande avventura.