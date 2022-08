Un uomo di 43 anni, di origini marocchine, che vive a Petacciato da anni con la famiglia, sarebbe stato picchiato con calci e pugni da due vicini di casa, padre e figlio. E’ ora ricoverato al San Timoteo.

I motivi sono ancora tutti da chiarire: ci sarebbe stata prima una discussione, l’operaio 43enne, che si alza molto presto la mattina per andare al lavoro, non avrebbe per nulla gradito i rumori in piena notte del ragazzo, sotto casa, richiamandolo al silenzio. Il giorno dopo i toni si sarebbero accesi fino all’aggressione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Termoli, guidati dal comandante Alessandro Vergine.