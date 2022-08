Share on Twitter

La giornata inizia presto a Civitanova del Sannio in occasione della nuova edizione della sagra di “carne e patate sotto la coppa”. Dalle prime luci del mattino un gruppo di donne al lavoro per tagliare patate e pomodori. La carne di maiale viene lavorata e insaporita, mentre il crepitio del fuoco scandisce i minuti che mancano al ritorno, dopo due anni di assenza, della strepitosa manifestazione gastronomica.

E così carne e patate vengono posizionate nelle due coppe poste su un piano refrattario. Dopo due ore e mezza di cottura nella brace bollente la pietanza è pronta per essere servita. L’apertura delle coppe rappresenta un momento di grande felicità per l’associazione “Civitanovesi nel mondo” guidata da Michele Ricci. Il gruppo di volontari lavora duramente e costantemente per la riuscita dell’evento.

Gli avventori si fiondano verso lo stand di distribuzione della coppa e la notte trascorre leggera tra musica e divertimento. Nel frattempo, la sagra si prepara a tornare per deliziare altri turisti. Appuntamento fissato per questa sera a partire dalle ore 19:00.