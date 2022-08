Grande attesa per l’evento di chiusura del Festival del Morrutto, oggi – sabato 20 agosto – a San Giovanni in Galdo. Sul palco del Morrutto Street Fest arriva uno dei più raffinati e apprezzati cantautori italiani: Mario Venuti. Il tour del cantante siciliano, che sta girando l’Italia ottenendo ovunque grandi consensi, prende spunto dall’ultimo disco, Tropitalia, candidato al Premio Tenco. Nell’album, uscito nello scorso mese di settembre, Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana. L’album è un emozionante viaggio che porta in un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di Fortuna svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il mondo sonoro di Venuti. Nel disco ci sono grandi classici: Ma Che Freddo Fa, Figli Delle Stelle, Quella Carezza Della Sera, Maledetta Primavera, Xdono, Non Ho L’età (Per Amarti), Voar (Nel Blu Dipinto Di Blu), Vita, Vivere, Il Cuore è Uno Zingaro e Una Carezza In Un Pugno.

“Il Tropitalia tour – spiega lo stesso Venuti – è in marcia, per portare una ventata di calore tropicale sulle note delle più amate canzoni italiane. Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito alcontrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. Insieme a questi straordinari musicisti e amici rileggo dal vivo in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e quelle del nuovo disco, Tropitalia”.

LA BIOGRAFIA – Mario Venuti è nato il 28 Ottobre del 1963, agli inizi degli anni 80 è a Catania, dove incontra tre giovani musicisti con cui forma i Denovo. Il suo primo disco da solista, “Un po’ di febbre” (1994), Il singolo “Fortuna” si rivela una vera e propria hit radiofonica, tanto convincente da fruttare persino una cover in portoghese dei Brazilian Love Affairs, entrata in classifica anche in Italia. Nel 1996, esce il suo secondo album da solista, “Microclima” riceve il Premio Max Generation, in occasione della manifestazione Milano Vende Musica.

Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con “Il più bravo del reame”, preludio a un nuovo album intitolato “Mai Come Ieri” (Giugno’98), frutta a Mario un nuovo grande successo con il brano omonimo, cantato in coppia con Carmen Consoli. A Gennaio del 2003, grazie all’etichetta discografica indipendente Musica & Suoni di Nuccio La Ferlita, viene pubblicato “Grandimprese”. Dieci canzoni, anticipate dal singolo “Veramente”, tra cui spicca anche una cover di “Monnalisa” di Ivan Graziani. La popolarità di Mario esplode attraverso la radio e le televisioni che trasmettono,

senza sosta, “Veramente” e il relativo videoclip. A Marzo 2004, Mario sale sul palco di Sanremo, per la 54° edizione del Festival della Canzone Italiana. La sua “Crudele” vince due premi importanti e prestigiosi: il Premio Mia Martini /Premio della Critica, e il Premio Radio e TV Private. “Crudele” è una piccola gemma, che racconta il risvolto masochistico spesso esistente nei sentimenti, e frutta una seconda vita al già lusinghiero “Grandimprese” che, viene ripubblicato arricchito da tre inediti (“Canzone stupida”, “Nella fattispecie”, “Per causa d’amor”) da Musica & Suoni e distribuito da Universal. Il pubblico, critica e colleghi gli regalano elogi e apprezzamenti sinceri e continui. La sua “Echi d’infinito” vincerà Sanremo 2005, nella sezione donne, cantata da Antonella Ruggiero. Il 3 marzo 2006, per Universal, esce “Magneti” «L’album “Magneti” si distingue per la particolare delicatezza artistica dei brani, con canzoni che affrontano i più svariati temi, sempre con un ottimo piglio musical-letterario, degno di attenzione anche fuori dallo stretto circuito sanremese…». Il “Magneti tour 2006”, dopo una parentesi teatrale invernale e una estiva all’aperto, approda al Teatro Greco di Taormina; in questa occasione viene registrato il primo DVD dell’artista catanese, “Materia Viva”, per la regia di Marco Amato.

Alla fine del 2007 cominciano i lavori per le nuove canzoni, con la consueta collaborazione di Kaballà ai testi; tra queste, “A Ferro e fuoco”, presentata alla 58esima edizione del Festival di Sanremo. In quella occasione, dopo più di venti anni, si esibisce sul palco del Teatro Ariston insieme ai Denovo. Ad ottobre 2009, anticipato dal singolo “Una pallottola e un fiore”, Mario pubblica il settimo album da solista, “Recidivo”. Il lavoro dell’artista siciliano è composto da 12 brani (11 scritti a 4 mani con Kaballà e uno scritto da Massimo Greco) e contiene 3 duetti: Franco Battiato canta nel brano Spleen#132, Carmen Consoli nel brano “La vita come viene” e Cesare Cremonini ne “Un cuore giovane”. Sempre di ottobre 2009, l’uscita di The Universal Music Collection, 5 cd che testimoniano una lunga carriera e un dvd con le immagini del concerto del Teatro Antico di Taormina nel 2006. Nel 2012 pubblica “L’Ultimo Romantico” (Musica & Suoni-Microclima/Sony Music): 12 i brani inediti scritti da Venuti (10 dei quali a quattro mani con Kaballà) contenuti nel disco, di cui è produttore artistico insieme a Roberto Vernetti. Dall’album vengono estratti tre singoli: “Quello che ci Manca”, “Fammi il Piacere”, e “Trasformazioni”. A settembre del 2014 esce l’album “Il Tramonto dell’Occidente” scritto e musicato con Francesco Bianconi e Kaballà. Dall’album vengono estratti due singoli: “Ventre della città”, “Il tramonto”. Nel 2016 decide di rivisitare con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale e canzoni del proprio repertorio, dando vita al progetto Mario Meets Jazz. Nel 2017 pubblica “Motore di vita” (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) dall’album vengono estratti tre singoli “Caduto dalle stelle” grande successo radiofonico, “Tutto questo mare” e “Lasciati amare”; a seguire il lungo “MOTORE DI VITA TOUR” con l’artista e la sua band impegnanti tra piazze e teatri a mettere in scena il ricco repertorio. A maggio del 2019 il 10° album di Mario Venuti SOYUZ 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. A settembre dello scorso anno viene pubblicato il suo ultimo disco “Tropitalia”, segue il tour omonimo.

Il programma della giornata finale del festival

La giornata conclusiva del festival prevede una visita guidata al paese e al tempietto italico con, in conclusione, un aperitivo al Morrutto. In serata, alle 18, tornano i laboratori enogastronomici e “Ritratto nel borgo”, il laboratorio di fotografia. Dalle ore 20 la performance live di Daria Tanno con ukulele e loop station. Alle 21.30 il concerto di Mario Venuti. Alle 23.30 infine la tradizionale festa di chiusura del festival con “Radio Morrutto”: la musica dell’epoca d’oro delle radio private riproposta con i vinili originali degli anni sessanta, settanta e ottanta. Oggi anche un annullo filatelico speciale. Completano l’evento di San Giovanni lo street food, le mostre, le antiche botteghe e un infopoint dove è possibile acquistare prodotti tipici e gadget del Morrutto.

Il Morrutto Street Fest è organizzato dall’associazione Amici del Morrutto in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Galdo e con la locale Società Operaia e con il contributo dell’assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Molise.