In Molise in calo tutti i numeri della pandemia. E’ quanto emerge dal settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia diffuso dall’Istituto Superiore di Sanita’. L’incidenza dei nuovi casi ogni centomila abitanti passa da 427 a 344 mentre l’indice Rt si dimezza e scende da 1,5 a 0,7. Diminuisce anche la pressione sull’ospedale Cardarelli di CAMPOBASSO: in area medica i posti occupati sono ora l’11,4 per cento (erano il 16,5 nel monitoraggio precedente) mentre in terapia intensiva l’occupazione e’ al 5,1 (7,7 la settimana scorsa).