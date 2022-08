Iscrizione al servizio mensa e trasporto scolastico, il Comune di Trivento pubblica gli avvisi. L’iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuata con apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici in Piazza Cattedrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed inviato a mezzo mail servizisociali@comunetrivento.it , con oggetto: Iscrizione Mensa Scolastica 2022/2023 e il nome dell’alunno, oppure consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo in Piazza Cattedrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15.09.2022. Per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuata con apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici in Piazza Cattedrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed inviato, a mezzo mail servizisociali@comunetrivento.it, con oggetto: Iscrizione Trasporto Scolastico 2022/2023 e il nome dell’alunno, oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Cattedrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 07.09.2022. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 0874-873436 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.