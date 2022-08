Nel pomeriggio di oggi due incendi hanno interessato il Basso Molise, il primo ha coinvolto un’area vasta di seminativo e uliveti a poca distanza dal cimitero di San Martino in Pensilis, il secondo, invece, si è sviluppato nell’agro tra Larino e Montorio, in contrada Lagoluppoli, dove passa anche il torrente Cigno. A fuoco numerosi alberi e vegetazione: i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza due abitazioni rurali. In zona, per avere contezza della situazione, si sono recati anche i sindaci di Larino e Montorio, Pino Puchetti e Nino Ponte. Si è reso necessario l’utilizzo di due canadair

