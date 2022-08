Il bollettino Asrem con i dati Covid. Salgono i nuovi casi, che sono 235 su 763 tamponi refertati. Tasso di positività al 30,7%. non ci sono guariti. Da registrare una vittima: un uomo di 94 anni di Montenero Valcocchiara, deceduto subito dopo il ricovero in Malattie infettive, reparto nel quale ci sono 4 nuovi ingressi e 2 dimissioni. C’è anche un trasferimento da Infettivi a Terapia intensiva. Salgono a 24 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, dei quali 3 in rianimazione.

Dei nuovi positivi 39 sono di Termoli, 37 di Campobasso, 15 di Isernia, 11 di Petacciato. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 4800.