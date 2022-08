Share on Twitter

Cerca subito il pubblico, Christian De Sica, il contatto con la gente perché vuole davvero che sia una serata tra amici, quella di Oratino.

Poi sale sul palco, la musica e una piazza gremita, sold out i posti a sedere per l’evento clou di Oratino Mac.

Il saluto al Molise: “Mia zia era di Salcito, qui sono a casa” dice De Sica.

Pino Strabioli lo introduce per uno spettacolo che i due, conl’orchestra diretta da quel sublime pianista che è Riccardo Biseo stanno portando in giro per l’Italia, dopo il successo televisivo.

E’ un fiume in piena Christian. Canta, balla, recita si diverte e diverte. I suoi cavalli di battaglia: da Sinatra a Liza Minnelli, lo swing, il cabaret, il teatro, il varietà omaggiando i grandi da Falqui a Garinei e Giovannini.

E’ il re del varietà. Attualmente, lo tiene in vita nell’espressione più pura. Racconta e si racconta, una vita ricca di aneddoti,esperienze professionali, sempre presente la figura del padre, l’immenso Vittorio De Sica, geniale nei suoi vizi e virtù, amante del gioco e delle donne, straordinario professionista da cui Christian ha appreso tanto. Lo ricorda con tenerezza e ironia, come quando insieme all’amato fratello Manuel, davanti a Rascel e Cervi, lo costringeva a recitare, bambino, improbabili scenette. “Ci faceva vestire come cornacchiette” dice.

O quando, sempre col padre, incontrava i grandi del Cinema italiano e mondiale, Come Montgomery Clift o Charlie Chaplin.

Parla del malinconico Totò, o del simpaticissimo Sordi. Aneddoti esilaranti, come quelli con Wanda Osiris e con lo stesso padre.

L’omaggio alla sua Roma e a Napoli e alla napoletanità, straordinaria. Canta un “O sole mio” swing molto bello.

C’è il Christian dei film di successo, quello intimo, l’amicizia con Verdone, del quale è diventato cognato sposandone la sorella e ancora un accenno al Molise, parlando della figlia. “È a Isernia, è fidanzata con un molisano e fra poco mi renderà nonno” riferisce al pubblico che applaude.

E non poteva mancare anche l’omaggio ad Armando Trovajoli e al nostro Fred Bongusto, che cantò la canzone “O ciel Ce manna sto ccos”, colonna sonora di “Matrimonio all’italiana” di Vittorio De Sica.

Il tempo vola, una bellissima serata tra amici a Oratino. Soddisfatti gli organizzatori della IV edizione di Oratino Mac e applausi ascena aperta per Christian De Sica e i sui compagni di viaggio.