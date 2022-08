Più passano le ore, più il seggio maggioritario al Senato diventa per il centrodestra la linea di confine, il discrimine tra una vittoria annunciata e una possibile sconfitta. Tutto dipenderà dalle scelte che faranno i vertici romani nelle poche ore che ci separano dalla presentazione delle candidature. Sino alle ore 20 di lunedì prossimo potrà accadere di tutto. L’enigma da risolvere è quello legato alla scelta tra una candidatura legata al territorio, espressione del Molise, e una calata d’imperio da Roma. Al momento l’indicazione che passa è questa seconda, con la scelta di Claudio Lotito, presidente della società di calcio Lazio, calato da Silvio Berlusconi in Molise in quota Forza Italia. Si tratterebbe del secondo esterno dopo la candidatura del segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa, al maggioritario camera. Con una differenza: Cesa è noto in Molise, Lotito è un alieno, conosciuto per il calcio ma che in questo caso potrebbe essere l’autore di un clamoroso e irrimediabile autogol. La proposta del centrosinistra è tutta molisana, quella del centrodestra il frutto di bizantinismi che potrebbero pagare dazio alla prova delle urne. Nei giorni scorsi, pur nella ridda di nomi, la casella occupata da Lotito era ad appannaggio di un candidato molisano espressione della coalizione, poi la svolta romana. C’è un problema, ed è inutile nasconderlo, e il problema è in casa centrodestra. Ci sono ancora poche ore a disposizione per cercare una soluzione. Diversamente, partito per Vittorio Veneto, il centrodestra potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una Caporetto annunciata.