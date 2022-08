Botte da orbi, sembrerebbe anche con l’uso di una mazza. Alla base ci sarebbero motivi futili, esasperati dai fumi dell’alcool. Forse una battuta infelice. In un attimo la furia in viale Regina Margherita a Guglionesi. In piena notte. Una vera e propria rissa con calci e pugni. Diversi giovani coinvolti. Uno di loro, 34 anni, ha avuto la peggio: un amico lo ha soccorso e accompagnato al San Timoteo di Termoli. Ma le ferite a un occhio sono apparse subito molto gravi. E’ stato trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Al momento non ci sarebbe una denuncia formale. Ma in paese l’episodio è finito al centro dell’attenzione. Perché sia potuto accadere, quale sia il motivo scatenante della lite, la scintilla, dalle parole, dalle urla alle mani in poco tempo. E’ tutto da chiarire. La strada si è trasformata in un ring. Il giovane, ridotto male, rischia di perdere l’occhio.