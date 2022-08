Al liceo scientifico di Agnone è partita la seconda fase dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), già alternanza scuola-lavoro.

Coinvolti gli alunni della classe quarta dell’istituto di Agnone guidati dal tutor scolastico prof.ssa Cerimele Giovanna. Il progetto è stato suddiviso in due fasi: la prima fase si è svolta nel periodo 13 – 30 giugno e la seconda si sta svolgendo nel corrente mese di agosto.

I percorsi vengono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica e costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio perché oltre all’acquisizione di competenze trasversali, il progetto mira soprattutto ad orientare gli alunni al loro futuro professionale.

Il ministero competente sollecita la realizzazione di questi percorsi attingendo ad attività presenti sul territorio. A tal proposito il tutor scolastico ha intrapreso contatti con aziende locali, amministrazione Comunale e Pro Loco di Agnone, liberi professionisti, molti dei quali hanno l frequentato il Liceo Scientifico di Agnone. Tutti hanno mostrato grande collaborazione e disponibilità felicissimi di poter dare il proprio contributo ad un’attività progettuale importantissima per la crescita dei ragazzi.

I percorsi intrapresi sono molteplici e molto interessanti e permettono l’acquisizione di competenze che possono essere ingegneristiche, legali, tributarie e commerciali, informatiche e bibliotecarie.

Nella seconda fase invece i ragazzi sono ospitati dalla pro loco di Agnone e sono impegnati nell’accoglienza dei numerosi turisti che nel mese di agosto visitano la città di Agnone, nonché territori limitrofi illustrando loro le bellezze artistiche, culinarie e storiche. Nell’ occasione gli stessi studenti hanno modo di mettere in pratica ed approfondire le loro competenze linguistiche anche in lingua straniera. Tutti gli alunni della classe hanno fortemente voluto che i percorsi di PCTO si svolgessero in presenza dopo due anni di forzata chiusura causata dalla pandemia che ha reso impossibile la realizzazione, in presenza, degli stessi. In tutte le attività svolte gli allievi sono stati supportati ed affiancati da professionisti di notevoli capacità professionali e, in alcuni casi, da maestranze presenti in aziende riconosciute a livello mondiale e che si sono messe a disposizione, sia quest’anno che negli anni passati dei ragazzi. Il tutor, prof. ssa Giovanna Cerimele con l’occasione ha ringraziato tutti per la fattiva ed indispensabile collaborazione.