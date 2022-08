Share on Twitter

L’ultimo bollettino Asrem che riporta 175 nuovi contagi, su 792 tamponi processati, con il tasso di positività al 22% e ben 685 guariti. Due i nuovi ricoveri in Malattie infettive, due pazienti dimessi ed un trasferimento da Infettivi a Terapia intensiva. Scende a 4.566 il numero degli attualmente positivi in Molise, mentre i ricoverati al Cardarelli per Covid sono 22.