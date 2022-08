Centro di distribuzione Amazon di San Salvo, il sindaco di Trivento chiede una fermata autobus per i pendolari dl territorio. Premesso che di recente è stato inaugurato ed è operativo il centro di distribuzione Amazon di San Salvo, in provincia di Chieti – si riporta nella nota – che nel nuovo sito logistico Amazon lavorano diversi operai molisani (di Trivento e dei paesi limitrofi) e che la società Dicarlobus ha già attivato la linea autobus direzione Amazon – San Salvo con fermata allo svincolo di San Giovanni Lipioni , Strada Statale 650 “Fondovalle Trignina”, per tutto ciò premesso il sindaco Pasquale Corallo chiede alla società Dicarlobus di considerare una fermata allo Svincolo di Trivento – Strada Statale 650 “Fondovalle Trignina”, al fine di garantire un servizio utile per gli operai Amazon molisani (di Trivento e dei paesi limitrofi).