Il lavoro del ds De Angelis è calibrato giustamente in funzione della nuova pronuncia del consiglio di stato che verrà redatta il venticinque. Ancora incerto se poi verrà resa nota nella stessa giornata o dopo qualche ora com’è accaduto per la sentenza del tar del Lazio. Campobasso e Teramo attendono con fiducia, i primi la riammissione in Lega Pro, i secondi la pronuncia sulla sospensiva. Se accolta anche la richiesta della società abruzzese, sarebbe la seconda sospensiva nel giro di meno di un mese per la Lega Pro. A quel punto il palazzo si vedrebbe quasi costretto a inserire nuovamente i teramani nei ranghi pur di non rinviare ulteriormente l’inizio del campionato già slittato di una settimana. La stampa sportiva critica l’incertezza e la confusione che regna intorno al mondo della serie C, un danno non solo di immagine per il movimento. Ma, lo abbiamo ribadito piu’ volte, Campobasso e Teramo si sono avvalse di un percorso giudiziario sportivo, poi amministrativo contemplato dalle norme.





Mentre il Campobasso ha dato il via al quarto giorno di ritiro agli ordini del nuovo staff guidato da Prosperi, sembra che la dirigenza stia intavolando delle trattative che potrebbero poi essere suggellate solo dalla riammissione in serie C. Spesso De Angelis ha dimostrato una discreta abilità nel reperire e mettere al servizio del tecnico calciatori che poi hanno fatto registrare una crescita di rendimento. In questo caso il lavoro del ds potrebbe essere piu’ complesso perché fatto in funzione dell’ultima pronuncia possibile. Si sta allenando con il Campobasso un ventenne di prospettiva: si tratta dell’esterno offensivo Francesco Scafetta, nato a Vasto nel 2002 nell’ultima stagione agli ordini di Fulvio D’Adderio in serie D. Sul giovane esterno il Campobasso aveva messo gli occhi addosso già da qualche mese. La trattativa, poi, si è stoppata per le esclusioni subite dalla società rossoblu. Nel contempo, Scafetta non ha fatto una grinza rispetto alla corte ricevuta soprattutto dalla Fermana e così si è ritrovato al Campobasso attratto da una piazza appassionata. Ieri Scafetta ha svolto il primo allenamento agli ordini di Prosperi. Il tutto nel solco tracciato della ricerca di giovani validi da parte di De Angelis. Tutto questo mentre la società lavora sul fronte delle collaborazioni. Pare sia cosa fatta la cessione del pacchetto juniores ad un operatore economico di Benevento, dovrebbe trattarsi di un certo Giorgione. Sembra che questi si stia muovendo per stabilire rapporti di collaborazione con alcune scuole calcio del capoluogo e che gli incontri siano stati rimandati ad un momento successivo al venticinque agosto.

Nel contempo, pare che i nuovi gestori del comparto juniores stiano conducendo dei sondaggi con il comune di Campodipietra per consentire alla seconda squadra di svolgere su questa sede gli allenamenti. La delocalizzazione del comparto juniores potrebbe essere una maniera per sgravare la dirigenza o, forse, per trovare delle fonti di introiti alternative.

In questa maniera si è smontata completamente la struttura eretta negli scorsi anni e che faceva capo a Bruno Mandragora. Sembra, infatti, si sia rinunciato alla collaborazione con quest’ultimo che all’inizio della sua parentesi in Molise aveva ricoperto anche il ruolo di allenatore della prima squadra.

Appaiono questi dei passi mossi in prospettiva futura nell’ottica di nuove forme di aiuto pure da fuori regione. Qualcuno vedrebbe in tutta questa situazione una maniera per provare ad arrivare ai vertici del Benevento ai fini della cessione della società, ma attualmente questa rimane probabilmente solo una suggestione estiva. Oggi in seno alla tifoseria i pensieri toccano le aule del consiglio di stato e la pronuncia collegiale, ma anche quello che potrebbe succedere a livello societario un minuto dopo l’eventuale riammissione del Campobasso in Lega Pro.