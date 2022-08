Share on Twitter

Salta il Prodotto Topico di Agnone. L’edizione 2022 della manifestazione enogastronomica era stata annunciata nel corso della presentazione di fine luglio relativa al calendario degli eventi estivi.

L’evento, fissato per il 19 agosto, non si terrà a causa di problemi personali dell’organizzatore. Ad annunciarlo una nota del Comune di Agnone: “A causa di gravi problemi famigliari dell’organizzatore, il “Prodotto Topico 2022” di Agnone è annullato. L’amministrazione comunale è già alla ricerca di un evento sostitutivo per la serata del 19 agosto“.