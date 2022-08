Un nuovo elemento per l’Energy Time Spike Devils Campobasso, ma non un volto nuovo per il movimento pallavolistico regionale. Lo schiacciatore Lorenzo Esposito studente dell’Università degli Studi del Molise ha firmato con il club del presidente Loredana di Mauro e patron Marco Pulitano. Il classe 1999 anche lo scorso anno era vicino alla firma con il sestetto molisano, poi la chiamata del Marigliano in A3 aveva fatto sfumare la trattativa. Quest’anno il club rossoblù ha giocato di anticipo, battendo la concorrenza. Giovane ma con un buon bagaglio d’esperienza, due stagioni fa con la Folgore Massa ha conquistato la promozione nel campionato di A3. Nel suo percorso giovanile nell’estete del 2018 con la Sigma Aversa ha chiuso a quinto posto la fase nazionale del Campionato Under 19. Lo scorso anno è stato protagonista con la selezione del Cus Molise ai CNU che si sono disputati e Modena.

“L’EnergyTime Spike Devils Campobasso mi ha proposto un progetto ambizioso e interessante – ha dichiarato Esposito – non c’è voluto molto tempo per convincermi ad accettare. Sono un giocatore dalla vocazione offensiva ma ho tutta l’intensione di dare ancora di più sulla fase difensiva per dare il maggior apporto possibile alla squadra. Obiettivi? Crescere il più possibile sotto il profilo tecnico e accompagnare la squadra in una stagione da playoff”.

Fonte: Ufficio stampa