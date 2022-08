L’Amministrazione comunale di Capracotta incontra la cittadinanza e lo fa in strada, per essere ancora più inclusiva e accogliente. L’assemblea pubblica fissata per discutere di problematiche di varia natura è fissata per domani, 19 agosto, alle ore 17:30 lungo via Carfagna.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Sergio Di Vincenzo.