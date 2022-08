Incidente nei campi a Trivento, in contrada Quercia Piana, dove un anziano agricoltore Ernesto Donatone, di 85 anni è stato trovato sotto il suo trattore, schiacciato, in un dirupo nei pressi di casa. Da ieri pare non si avessero sue notizie. Vedovo, viveva da solo. Il decesso potrebbe anche risalire proprio a ieri sera. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse arando un terreno, quando il trattore si è ribaltato a causa di un avvallamento. Sul posto il medico legale, i Vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e per recuperare il corpo dell’anziano e i Carabinieri per i rilievi. Appena saputa la notizia, a Quercia piana si è recato anche il sindaco Pasquale Corallo.