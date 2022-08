Dopo il consistente finanziamento per le scuole superiori, per la realizzazione di aule didattiche e laboratori, altre risorse arrivano per gli istituti scolastici molisani. Si tratta di 68 milioni 50mila euro destinati alle scuole dell’infanzia, gli asili nido e poli dell’infanzia per la fascia di età 0-6 anni. La conferma arriva dalla pubblicazione delle graduatorie degli avvisi pubblici per 57 interventi, finanziati con fondi europei Next generation, nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi dell’istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, alle regioni del Mezzogiorno andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell’infanzia. Contestualmente, è stato disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, da 700 milioni, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia che prevede l’autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni.

“Si tratta del più grande Piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – Il governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete”, ha concluso il ministro.