I dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem. Da registrare ancora una vittima: un uomo di 75 anni di Termoli che era in Terapia intensiva. Sono 662 i deceduti con Covid da inizio pandemia. Sono 202 i nuovi positivi su 1020 tamponi processati. Tasso di positività al 19,8%. Alto il numero di guariti: 800. 5 i ricoveri, dei quali uno in Terapia intensiva e 4 in Malattie infettive. Da quest’ultimo reparto si registrano anche 2 dimissioni. C’è poi un trasferimento da Malattie infettive in Rianimazione. Al Cardarelli sono al momento 22 i pazienti con Covid in cura, dei quali 2 in Terapia intensiva. Dei nuovi positivi 25 sono di Campobasso, 22 di Termoli, 14 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi sono 5816.