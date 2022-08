Share on Twitter

Il ‘Museo dei Misteri’ di Campobasso si conferma al primo posto, tra migliaia di luoghi candidati in tutta Italia, nella classifica provvisoria del concorso nazionale ‘I luoghi del Cuore’, il censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano del Fondo ambiente italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il concorso ha permesso a milioni di italiani di scoprire luoghi meravigliosi, a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela. Fino al 15 dicembre sara’ possibile votare con un semplice click accedendo al sito web fondoambiente.it, o attraverso i moduli disponibili nella struttura di Campobasso e in altri punti della citta’ e della regione.