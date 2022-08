I dati Covid con il bollettino dell’Asrem diffuso dopo che non è stato diffuso, come di consueto, domenica e a Ferragosto. Da registrare 2 vittime: una donna di 84 anni di Gambatesa deceduta il 13 agosto in Terapia intensiva e un uomo di 81 anni di Roma ricoverato in Malattie infettive il 15 e deceduto oggi (n.d.r. Il 16 agosto).

Sono 331 i nuovi positivi su 1340 tamponi refertati. Tasso di positività al 24,7%. Ci sono tre ricoveri in Malattie infettive e una dimissione dal reparto. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 20, dei quali uno in Rianimazione.

Dei nuovi positivi 50 sono di Campobasso, 43 di Termoli, 23 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. I guariti sono 29. Gli attualmente positivi in Molise sono 6414