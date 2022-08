Anche quest’anno l’Amministrazione, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con altre Istituzioni locali, ha predisposto un calendario di eventi per l’ESTATE VENAFRANA.

“Nella prima parte dell’estate ci si è dovuti necessariamente limitare, visti gli eventi che hanno colpito l’organizzazione del Comune e la vicenda del giudizio alla Corte dei Conti e del connesso rischio di dissesto che il Comune si è trovato ad affrontare.” Sono queste le parole del Sindaco di Venafro Alfredo Ricci presentando il ricco calendario estivo.

“In quella prima fase l’Amministrazione si è potuta dedicare esclusivamente a sostenere le feste dei Santi Martiri, della Madonna del Carmine e della Madonna degli Angeli di Vallecupa, la manifestazione A Spasso tra le Cantine di Ceppagna e i concerti dell’Orchestra di Karkiv in piazza De Curtis e al Verlasce.

Ma per questo scorcio d’estate abbiamo provato a dare alla nostra città eventi di buon livello, che possano valorizzare le peculiarità e le bellezze di Venafro, all’insegna del giusto mix tra tradizione e innovazione.

Ripartiamo con l’OPERA AL LAGHETTO, organizzata in partenariato con la Regione Molise, la Provincia di Isernia e l’Associazione Italians in the World, che quest’anno, grazie sempre alla speciale direzione artistica del Maestro Claudio Luongo, vedrà in scena la Cavalleria Rusticana il 28 e il 30 agosto, nello scenario suggestivo ormai collaudato del palco sull’acqua alla Palazzina Liberty.

Proprio quella location sarà il palcoscenico di altri importanti eventi: il 29 la 4° Edizione del Premio Italians in the World, il 31 agosto una serata speciale organizzata con la Provincia e dedicata alla promozione dei nostri musei, il 1° settembre il concerto straordinario della Big Band del Saint Louis College of Music di Roma, in collaborazione con la Proloco.

Ancora tre grandi eventi si ripropongono: il Piano Bar Vinile, atteso il 27 agosto lungo corso Campano, il CTA Musical Show in programma il 2 settembre in collaborazione con CTA Musical e l’Omaggio a Lucio Dalla, previsto in piazza Castello in collaborazione con l’Associazione Collettivo Divergente.

La riscoperta delle tradizioni enogastronomiche locali sarà garantita ancora una volta dagli amici dell’Associazione Parasacco, con la nuova edizione di Parasacco in Piazza, in programma il 3 settembre in piazza Vittorio Veneto.

Non mancheranno ovviamente tanti momenti aggregativi e culturali, dalle diverse presentazioni di libri curate dall’Associazione Città Nuova agli eventi organizzati dal Circolo Scacchi e dal Circolo Leopoldo Pilla, dalla proiezione di film e presentazione del libro di Paolo De Chiara organizzata dall’AUSER per il 16 settembre alla nuova edizione della estemporanea di pittura con Venafro Antica il 18 settembre, fino al concerto della Piccola Orchestra Ecletnica presso la Dimora Del Prete con la Proloco e Venafro Antica.

Altro evento tradizionale che si ripropone è il 18° Memorial “D. Silvestri”, curato dalla Società Ciclistica Venafro, in programma l’11 settembre.

Chiuderanno l’estate le festività in onore della Madonna del Rosario a Ceppagna nel primo weekend di ottobre, precedute da una serata organizzata per la prima volta nella Frazione Le Noci il 30 settembre e, per finire, la tradizionale Camminata tra gli Olivi, in collaborazione con l’Associazione Città dell’Olio e il Parco dell’Olivo di Venafro.

Il calendario predisposto potrà avere dei ritocchi, anche per soddisfare qualche esigenza o idea che potesse sopraggiungere, entro i limiti ovviamente delle disponibilità finanziarie, che quest’anno sono davvero risicate.

Voglio ringraziare gli amici dell’Amministrazione, che tutti insieme si sono spesi per l’allestimento di questo calendario, in modo particolare il Consigliere Aurelio Elcino, instancabile delegato all’organizzazione di eventi e spettacoli, oltre agli Assessori Dario Ottaviano e Angela Tommasone.

Con loro un grazie speciale voglio rivolgere a tutte le associazioni che, in questo anno di ripresa post pandemia, hanno collaborato a questo calendario e con cui, soprattutto, saremo impegnati nell’organizzazione degli eventi.

Siamo convinti che anche attraverso eventi come questi in programma per l’Estate Venafrana passi una buona promozione del nostro territorio”.