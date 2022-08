Si è conclusa positivamente la disavventura per un uomo che nella serata di ieri si era perso sulle montagne di Civitanova del Sannio, a 1400 metri di altezza. Alle ricerche hanno partecipato anche i Vigili del fuoco che grazie alla apparecchiature per la geo-localizzazione hanno individuato il luogo dove il disperso, in possesso di un cellulare, si trovava. Le squadre hanno quindi raggiunto la zona impervia e sono riuscite a mettere in salvo l’uomo che era ferito in modo lieve. Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato con un fuoristrada fino alla strada dove c’era una ambulanza del 118. Sul posto hanno operato i carabinieri di Frosolone.