Il Movimento 5 Stelle ha reso noti i nomi dei candidati molisani alle parlamentarie. Per la Camera sono in campo Annamaria Belmonte, Pasquale Casmirro, Nicolino Di Michele, Riccardo Di Palma, Rosanna Evangelista, Nicolangelo Gianpaolo, Giuseppe Iuliani Lemma, Ileana Onesti, Leonardo Varone, Ezio Zari. Per il senato i candidati alla consultazione interna sono Ottavio Antonio Balducci, Mario Del Mirto, Augusto Di Giorgi, Nicola Di Placido, Claudio Paolone, Pietro Terzano. La votazione online degli iscritti si terrà domani – lunedì 16 agostto – dalle 10 alle 22 sul portale 5 Stelle. La scelta è solo per il proporzionale di Camera, due posti, e Senato, un solo posto.