Il 19 agosto 2022 dalle ore 20 a Poggio Sannita in via Parallela si terrà la sagra “Salsiccia e Friarelli” organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione “Prospera” e l’Associazione Nazionale

Carabinieri di Agnone.

Dalle ore 18 del 19 agosto, davanti alla sede del municipio verrà consegnata la riedizione del libro

“Caccavone” e la cartolina del centenario del borgo.