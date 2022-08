Manca meno di una settimana ai due appuntamenti del Festival Oratino MAC – Musica, Arte, Cultura, dopo il grande successo del “Concerto all’alba”. Il 18 e 19 agosto Piazza Giordano tornerà – come da quattro anni, ormai – a vivere le emozioni del Festival, diretto dal Maestro Simone Sala e fortemente e nuovamente voluto dall’Amministrazione comunale. Il 19 agosto salirà sul palco l’attore Christian De Sica che porterà in scena “Una serata tra amici” insieme a Pino Strabioli. Quello di venerdì rappresenta – proprio per la presenza dell’attore – uno degli appuntamenti più attesi. In pochissimo tempo l’evento è sold out. Sono 550 i biglietti venduti – pari ai posti a sedere disponibili – sul sito ciaotickets.it. Il biglietto per assistere allo spettacolo di De Sica riguarda esclusivamente il posto a sedere nell’arena della piazza. Nonostante il sold out, sarà possibile partecipare all’evento, gratuitamente, anche al di fuori dell’arena. Piazza Giordano rimarrà completamente accessibile alle persone ma soltanto a piedi. Sarà una chiusura della IV edizione del Festival, tutta da vivere e soprattutto… “Una serata tra amici” come ha voluto sottolineare l’attore romano in un video sui suoi social network. In attesa di ridere e assistere allo spettacolo del 19, appuntamento il 18 agosto alle 21:30 – sempre in Piazza Giordano a Oratino – con Daniele Gorgone Trio insieme alla cantante Ileana Mottola. Per questo secondo appuntamento l’ingresso è gratuito e non occorre la prenotazione.